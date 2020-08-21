Азербайджанские танцы на фестивале фольклора "Горцы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова принял участие в X Международном фестивале фольклора и традиционной культуры "Горцы" в городе Махачкала (Дагестан, Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль прошел при организации министерств культуры России и Дагестана, Государственного российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова и под эгидой ЮНЕСКО.

В нем приняли участие профессиональные танцевальные коллективы из различных регионов России, а также из Азербайджана, Индии, Италии, Мексики, Сербии и Словакии, которые подключились к фестивалю виртуально.

"Джанги" Узеира Гаджибейли, "Азербайджан" Рауфа Гаджиева, а также танцы "Гавала" и "Яллы" в исполнении азербайджанского коллектива вызвали большой интерес у зрительской аудитории.

Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова был удостоен специального диплома за сохранение этнокультурного наследия и вклад в развитие международного сотрудничества.

(Автор: Джани Бабаева)