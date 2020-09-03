Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО)

Культура 3 сентября 2020 10:20 (UTC+04:00)
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Фарида" производства азербайджанской кинокомпании "Нариманфильм" занял третье место на IХ Московском кинофестивале "Будем жить", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт проекта.

Фильм занял третье место в номинации "Полнометражное игровое кино". По решению жюри фестиваля победителем в данной категории стала картина "Ярды" режиссера Андрея Корытко.

Также актриса фильма "Фарида" Марьям Ибрагимова удостоена диплома "Лучшая женская роль".

Кинофестиваль "Будем жить" прошел в Москве с 26 августа по второе сентября 2020 года, он приурочен ко Дню российского кино и празднованию 75-летия Великой Победы. Основными целями и задачами киносмотра является знакомство москвичей и гостей столицы с новыми кинокартинами и их создателями, расширение зрительской аудитории российских кинофильмов посредством показа на общедоступных площадках, а также обмен опытом между известными мастерами и начинающими кинематографистами.

Все мероприятия прошли в традиционном для фестиваля формате, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Фильм "Фарида" был снят кинокомпанией "Нариманфильм" совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Продолжительность картины - 70 минут. Автор сценария и режиссер фильма - Ксения Лагутина, оператор - Дмитрий Наговский, звукорежиссёр - Александр Демьянов, художник по костюмам - Филиппа Ныркова, художник по гриму - Александра Косвинцева, продюсер - Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. Также в картине снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры.

Фильм повествует о молодой жительнице селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург в поисках пропавшего мужа. Большой город сводит и разводит её с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Фильм снят в жанре драмы.

(Автор: Джани Бабаева)

Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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