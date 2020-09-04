Грузины великолепно поют на азербайджанском языке. Посвящение любимому Азербайджану (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - "Это друг, на которого всегда можно положиться. Это страна, которая радуется за наш успех. Это дружба, которой гордятся все грузины. Наш любимый Азербайджан! Эта величайшая песня звучит для вас, от ваших братьев и сестер – от грузин", - таким словами предваряется исполнение популярной грузинской группы Bravo Metehi известной композиции "Ayrılıq" (Расставание), представленной в акапелла.

Мелодия "Ayrılıq" написана Али Салими в 1957 году, слова принадлежат Фархаду Ибрахими. Композиция повествует о разделении северных и южных азербайджанцев после русско-иранской войны. Напомним, что в ходе Туркменчайского мирного договора между Россией и Персией 10 февраля 1828 года, Азербайджан был разделён на Южный и Северный Азербайджан.

История песни связана с тем, что Али Салими, спасясь от преследований сталинского режима, был вынужден уехать из Азербайджанской ССР в провинцию Восточный Азербайджан (Иран). Терзаясь из-за разлуки со своими родными, близкими и дорогими людьми, оставшимися в СССР, он написал мелодию знаменитой песни, в которой отразилась не только его личная боль и трагедия, но и страдания очень многих азербайджанцев, чьи семьи оказались по разные стороны границы без надежды на встречу. В то время, коммунистический и шахский режимы чинили непреодолимые препятствия свиданиям жителям разделенного Азербайджана. Трагедия народа, разделённого рекой Аракс и многими километрами заграждений из колючей проволоки, заключена в композиции "Ayrılıq"...

Песня приобрела огромную популярность в Азербайджанской ССР после визита в Тегеран легендарного певца, народного артиста СССР Рашида Бейбутова. Он услышал эту песню по местному радио и композиция настолько запала ему в душу, что включил "Ayrılıq" в свой концертный репертуар. В последующие годы песню исполняли такие известные певцы как Гугуш (Иран), Барыш Манчо и Махсун Кырмызыгюль (Турция), Ягуб Зуруфчу (Иран - Азербайджан) и другие.

(Автор: Вугар Иманов)