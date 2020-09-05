Студия "Mozalan" снимает фильм об Олимпийском призере

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходят съемки художественного фильма "Olimpiya", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Съемки по заказу министерства культуры проводит студия "Mozalan". Режиссер-постановщик киноленты - Али-Саттар Гулиев.

Кинокартина в жанре мелодрамы повествует о жизни бывшего спортсмена, Олимпийского призера. Съемки фильма начались в августе , и проходят в северном регионе Азербайджана, а также в столице – городе Баку.

Автор сценария фильма – Рустам Бабазаде, оператор-постановщик – Надыр Мехтиев, художник-постановщик – Ариф Нифтиев, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)