Студия "Mozalan" снимает фильм об Олимпийском призере
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходят съемки художественного фильма "Olimpiya", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Съемки по заказу министерства культуры проводит студия "Mozalan". Режиссер-постановщик киноленты - Али-Саттар Гулиев.
Кинокартина в жанре мелодрамы повествует о жизни бывшего спортсмена, Олимпийского призера. Съемки фильма начались в августе , и проходят в северном регионе Азербайджана, а также в столице – городе Баку.
Автор сценария фильма – Рустам Бабазаде, оператор-постановщик – Надыр Мехтиев, художник-постановщик – Ариф Нифтиев, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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