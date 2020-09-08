A.LI презентовал новую песню "Брюс Ли" (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Юный исполнитель Али Агаларов, выступающий под псевдонимом A.LI, выпустил второй трек под названием "Брюс Ли", сообщает Trend Life.

"Всем привет! Ну что, новая песня "Брюс Ли" на цифровых площадках и моем YouTube, переходите по ссылке в сториз", - написал A.LI на своей странице в Instagram.

Напомним, что в середине августа вышел первый трек A.LI "Еду на капоте" в стиле современного рэпа.

A.LI давно проявляет интерес к музыке и творчеству, увлекается стилем исполнения Элджея и Pharaoh.

"Я очень люблю музыку, особенно стили "рэп" и "андерграунд", а когда появилось новое направление в этом жанре как new school (Pharaoh, Элджей и Morgenshtern) я и решил начать заниматься музыкой сам. Мой папа артист, и он меня вдохновляет своим примером. Мне очень нравится творчество, и то, что у меня появилось любимое занятие. Я всем советую не лениться и заниматься тем, что будет вам по душе!" - поделился ранее A.LI.

(Автор: Джани Бабаева)