Хилал Байдаров поделился впечатлениями от Венецианского кинофестиваля: Мое имя не столь важно как успех Азербайджана! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ходе 77-го Венецианского международного кинофестиваля, 11 сентября состоялась премьера фильма азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" (Среди рассыпанных смертей/In Between Dying), сообщает Trend Life. Участие организовано при содействии министерства культуры Азербайджана.

В показе фильма в Венеции приняли участие режиссер Хилал Байдаров, оператор-постановщик Эльшан Аббасов, актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова и Гусейн Насиров, которые вначале прошлись по красной дорожке, а также приняли участие в пресс-конференции.

Режиссер фильма Хилал Байдаров по телефону из Венеции поделился впечатлениями с Trend Life.

"Состоялась премьера фильма, и мы очень рады представлять Азербайджан на Венецианском кинофестивале, внимание к которому приковано со всего мира. Очень надеемся, что еще больше работ азербайджанских кинематографистов будут представлены на таких престижных мировых кинофестивалях, и мы будем еще больше радоваться за успехи наших коллег. Очень надеемся на успех!", – сказал режиссер.

Отметим, что впервые в истории отечественного кинематографа фильм азербайджанского режиссера включен в основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля и борется за главную награду – "Золотой лев". Режиссер своеобразно прокомментировал это значимое событие.

"Не думаю, что это должно являться особенным событием. Ведь история азербайджанского кинематографа насчитывает 122 года, и лучше бы я был N-ным представителем страны, а участие и успехи в таком фестивале стали бы для нас нормальным явлением. Мое имя не столько важно как успех Азербайджана! К сожалению, пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в фестиваль, не так много людей как в былые годы, в кинотеатрах люди могут смотреть фильмы с соблюдением социальной дистанции и норм карантина. Поэтому во время показов бывает ползала. Итоги кинофестиваля будут оглашены сегодня вечером", - добавил Хилал Байдаров.

Кинолента повествует об истории любви молодого человека по имени Давуд, мечтающим о настоящей семье, и верящим, что именно это принесет смысл и любовь в его беспокойную жизнь. С Давудом случается череда неожиданных происшествий...

Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, оператор-постановщик – Эльшан Аббасов, композитор – Кянан Рустамли, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер. В ролях - Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Гусейн Насиров, Самир Аббасов, Кямран Гусейнов, Марьям Нагиева, Кюбра Шюкюрова, Нармин Гасанова, Огтай Намазов, Мурват Абдулазизов и другие.

Венецианский кинофестиваль стал с начала пандемии первым проводимым крупным кинофорумом - в его официальную программу включено более 60 картин из 50 стран. Жюри основного конкурса фестиваля возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт. Также в состав жюри основного конкурса входят режиссёры и сценаристы Джоанна Хогг (Великобритания), Кристиан Петцольд (Германия), Кристи Пую (Румыния), Вероника Франц (Австрия), Никола Ладжойя (Италия) и французская актриса Людивин Санье.

Напомним, что 2020 год объявлен Годом Азербайджанской культуры в Италии.

(Автор: Вугар Иманов)