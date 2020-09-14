Настроены решительно! Видеопривет от команды Азербайджана на международном телеконкурсе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На странице в Instagram международного музыкального телевизионного конкурса "Во весь голос" представлена видеооткрытка от команды Азербайджана, сообщает Trend Life.

"С чего начинается утро понедельника? С невероятно красивого привета от команды Азербайджана. Да, такое утро совсем не хочется проспать! Ребята настроены решительно, а это значит, что конкурс будет очень интересным! Уже ждем с нетерпением!", - отмечено на странице телепроекта.

Напомним, что в команду, которая представит Азербайджан на конкурсе, вошли юные исполнители – Атилла Гариб, Замина Нуруллаева, Эмилия Гаджиева, Лала Гафарова и Назим Мамедов.

Наставник команды - участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России, проживающий в Москве азербайджанский исполнитель Эмиль Кадыров.

"Во весь голос" - это международный музыкальный телевизионный конкурс, в котором принимают участие команды талантливых подростков от 12 до 17 лет из 10 стран.

Напомним, что во втором сезоне проекта "Во весь голос" (2018 год) "Лучшей командой" шоу была названа команда Азербайджана. В ее состав вошли юные исполнители Сабина Гулузаде, Эмин Мамедов и группа "Fireland", ее участники - Айтен Гаджиева, Алия Алиева, Севиль Асадуллаева и Руфат Мамедов. Наставником команды также выступил Эмиль Кадыров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)