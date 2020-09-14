Мусье Жордан и дервиш Масталишах в виртуальном пространстве

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр откроет новый 52-й театральный сезон онлайн-показом постановки "Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah" ("Мусье Жордан и дервиш Масталишах") по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Открытие сезона состоится 18 сентября в 18.00, спектакль будет продемонстрирован на страницах театра в социальных сетях.

Также в театре утвержден план онлайн-показов на сентябрь. Так, поклонники театрального искусства в текущем месяце смогут посмотреть в онлайн-формате спектакли по произведениям Али Амирли - "Sevgilim Sumqayıt" ("Мой любимый Сумгайыт") и "20 ildən sonra" ("20 лет спустя"), постановку на основе произведения Джафара Джаббарлы. - "Solğun çiçəklər" ("Увядшие цветы"), спектакль "Birincilər və Sonuncular" ("Первые и последние") по мотивам сочинения английского драматурга Джона Голсуорси.

Также состоятся онлайн-показы спектаклей для юных зрителей, среди них – "Qaraca qız" ("Чернушка"), "Məlikməmməd" ("Меликмамед") и "Əlibaba və qırx quldur" ("Али-Баба и сорок разбойников").

Отметим, что работа над спектаклями "Xortdanın cəhənnəm məktubları" ("Письма из ада") режиссером-постановщиком которого является народный артист Фирудин Магеррамов, "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта") в интерпретации заслуженного артиста Намиса Ширмамедова, "Kimdir müqəssir" ("Кто виноват?") в постановке Фуада Казымова и "Pələng" ("Тигр") молодого режиссера Умида Аббаса будет демонстрироваться в онлайн-формате.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)