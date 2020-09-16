Эльвин Годжа Ганиев в восьмерке лучших на международном конкурсе

БАКУ /Trend Life/ - Молодой скрипач-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Эльвин Годжа Ганиев прошел в полуфинал престижного Международного конкурса имени Джордже Энеску, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт конкурса.

Кроме него, в полуфинал прошли скрипачи Дженнаро Кардарополи (Италия), Дживон Ким (Южная Корея), Тассило Пробст (Германия), Томотака Сэки (Япония), Валентин Сербан (Румыния), Аяка Усио (Япония), Джэвон Уи (Южная Корея).

В 2020 году Международный конкурс имени Джордже Энеску проходит в новом формате – первые два тура конкурса проходят онлайн (29 августа - 20 сентября 2020 года), полуфиналы и финалы во всех категориях (виолончель, скрипка, фортепиано) перенесены на 13–23 мая 2021 года и состоятся в концертном зале "Румынский атенеум" в Бухаресте (Румыния).

Напомним, что Эльвин Годжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и других. Эльвин Годжа Ганиев завоевал золотую медаль II Международного музыкального конкурса в Берлине (Германия). Его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)