Международный центр мугама реализует проект в Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно, 18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Эта дата связана с днем рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948).

В этот знаменательный день Международный центр мугама, совместно с Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер", представят проект "Вечера мугама", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Мероприятие пройдет в онлайн-режиме в Комплексе Дворца Ширваншахов, в Подземной бане XVII века и во Дворце Бакинских ханов. Концертная программа, включающая 20 музыкальных номеров, будет транслироваться на страницах в социальных сетях заповедника "Ичеришехер" и Центра мугама в 12:00, 15:00 и 17:00.

(Автор: Джани Бабаева.)