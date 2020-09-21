Азербайджанская команда "Сборная телевизионных ведущих" вышла в полуфинал Российской лиги КВН (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская команда КВН "Сборная телевизионных ведущих" прошла в полуфинал Центральной Юго-Западной Лиги КВН, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

В связи с пандемией команда боролась за выход в полуфинал дистанционно, успешно выступив в трех конкурсах – "Приветствие", "Ситуация" и "Конкурс одного номера".

В команде 11 человек, при этом у каждого участника – большой багаж и опыт в клубе веселых и находчивых. Коллектив ранее принимал участие в Международном фестивале команд КВН в Сочи "КиВиН-2020".

"Это очередной успех и радость для нашего клуба. Впервые играли онлайн. Это абсолютно новый опыт, так как мы не выступали как остальные команды, на сцене. По этой причине мы не чувствовали зрителя, но дух игры мотивировал, и мы смогли удивить жюри даже не находясь физически на сцене. У нас все получилось, прошли в полуфинал. Готовимся к следующей игре и надеемся на победу", - отметил

капитан команды и директор Азербайджанской лиги КВН Гусейнали Шахвердиев.

Участие организовано при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)