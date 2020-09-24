Наргиз Джалилова назначена на должность худрука группы ведущих AzTV

Культура 24 сентября 2020 16:41 (UTC+04:00)
Наргиз Джалилова назначена на должность худрука группы ведущих AzTV

БАКУ/Trend Life/ - Известная азербайджанская телеведущая, заслуженная артистка Наргиз Джалилова назначена на должность художественного руководителя группы ведущих телеканала AzTV, сообщили Trend Life в отделе по социальным медиа и связям с общественностью телеканала.

До этого времени Наргиз Джалилова являлась заведующей кафедрой Академии телерадио, действующей при AzTV. Наряду с новым назначением, она также останется и на должности завкафедрой.

"Среди студентов Академии телерадио есть образованные люди с хорошо поставленной речью, красивым голосом. Но потом они теряются из вида. Поэтому с избранными студентами необходимо заниматься дополнительно, и готовить их к определенным форматам. Мы должны определять способности ведущего, и то - к работе в каком формате программы он подходит. Это одна из основных задач. Например, если кто-то не подходит к параметрам новостной программы, а мы будем направлять его в данном формате, это будет ошибочным для самого ведущего, и может создать проблемы", - подчеркнула Джалилова.

По словам Наргиз Джалиловой, она будет заниматься как с ведущими телеканала AzTV, так и с работниками телеканала "Mədəniyyət" и "İdman TV".

"Буду стараться всегда быть в постоянном контакте с ведущими, делиться с ними своим опытом и знаниями", - добавила она.

Отметим, что Джалилова приступила к трудовой деятельности на Азербайджанском государственном телевидении в 1983 году. В дальнейшем она работала на различных отечественных телеканалах в качестве ведущей, продюсера и на других должностях.

(Текст: Джани Бабаева)

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