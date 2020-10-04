Украинский международный фестиваль украсили азербайджанские произведения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной библиотеке имени Максима Рыльского города Ирпень (Украина) в рамках международного фестиваля писателей-переводчиков «Кочур-фест» были презентованы издания и проекты Государственного центра перевода Азербайджана, сообщила Trend Life ответственный секретарь проектов ГЦПА в Украине Марина Гончарук.

Фестиваль, который славится своей литературно-культурной историей, состоялся при поддержке Национального союза писателей Украины, газеты «Литературная Украина», Европейской академии наук, искусств и литературы, издательства «Саммит-книга».

Гончарук Марина в своём выступлении рассказала о деятельности Центра перевода, а также об изданиях, презентованных в разных странах мира.

«Государственный центр перевода Азербайджана прикладывает много усилий для развития литературного связей между Азербайджаном и другими странами, популяризации современной и классической азербайджанской литературы. Уделяет много внимания сотрудничеству с Украиной, свидетельством чему являются изданные в Украине «Антология современной азербайджанской поэзии» в переводе на украинский, издание сборника переводов стихов Насими «І шляхом істини постав я сам...», а в этом году - издание книги современного азербайджанского поэта Салама Сарвана. Центр перевода является тем учреждением, которое формирует современную переводческую школу в Азербайджане, а также прилагает усилия для обмена опытом с переводчиками разных стран мира»,- отметила Марина Гончарук.

Гостям фестиваля были презентованы образцы изданий Центра в разных странах мира.

(Автор: Вугар Иманов)