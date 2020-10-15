Ayrılarmı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan! - Рамиз Новруз, Фахраддин Манафов, Алим Гасымов и Тунзаля Агаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана представило новый патриотический видеопроект, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках видеопроекта известные деятели культуры и искусства читают стихотворение "Азербайджан" народного поэта Самеда Вургуна (1906-1956 годы).

Проект реализован в знак поддержки армии Азербайджана, которая ведет освободительную борьбу с армянскими агрессорами, на протяжении около 30 лет оккупировавшими 20 процентов наших территорий.

В проекте приняли участие народные артисты Азербайджана – актеры театра и кино Рамиз Новруз и Фахраддин Манафов, ханенде, обладатель премии ЮНЕСКО Алим Гасымов, певица и композитор Тунзаля Агаева.

"Азербайджан" – стихотворение народного поэта Самеда Вургуна, написанное в 1933 году. Сам поэт писал о своём стихотворении: "Стихотворение "Азербайджан" созвучно со всей жизненной программой моей, гармонирует с моей жизнью. Сколько бы я ни творил впредь, мотивы, вложенные в это маленькое стихотворение, написанное в 1933 году, вы прочтёте, найдёте и почувствуете во всех моих произведениях".

(Автор: Джани Бабаева )