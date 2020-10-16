Произведения азербайджанских писателей включены в лонг-лист Международного конкурса в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Произведения азербайджанских писателей - Исмаила Имана и Ульвии Гейдаровой включены в лонг-лист Независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие — XXI век" в Москве (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Произведение Исмаила Имана "Big in Japan" включено в лонг-лист конкурса в номинации "XXI век", а литературная работа Ульвии Гейдаровой "Pələng" (Тигр) в номинацию "Одинокий артист".

Номинация "XXI век" - (оригинальные (не инсценировки) пьесы о современности, которые ранее не публиковались и не были поставлены на театральной сцене.

Номинация "Одинокий артист" - (монопьесы - драматические произведения для единственного исполнителя, которые ранее не публиковались и не были поставлены на театральной сцене.

Отметим, что на конкурс свои пьесы мог прислать каждый человек, любящий театр и пишущий для театра на русском языке, проживающий в любом уголке мира.

(Автор: Джани Бабаева)