Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная - "Мой Карабах!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Людмила Духовная представила поэтический видеоролик, сообщает Trend Life.

Людмила Духовная прочитала стихотворение народного поэта Азербайджана Расула Рзы (1910 – 1981 годы) "Мой Карабах!".

Искреннее, проникновенное прочтение этого стихотворения народной артисткой трогает душу и мысленно переносит в прекрасный край Азербайджана – Карабах.

На протяжении почти 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева.)