Не примем к показу ни одного фильма с участием Мела Гибсона - протест Киноцентра "Низами"

БАКУ /Trend Life/ - Киноцентр "Низами" в Баку выразил протест в связи с высказываниями американского актёра, кинорежиссёра, сценариста и продюсера Мела Гибсона о нагорно-карабахском конфликте, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

"26 октября американский актер и режиссер Мел Гибсон сделал публикацию в поддержку сепаратистского режима, созданного в оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана, которая вызвала у нас справедливый протест. Эта публикация показывает то, что Гибсон (к сожалению для него) не имеет никакого представления об истории и современности Азербайджана, почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель, Ходжалы, других бесчисленных злодеяниях армян на азербайджанских территориях, и, к сожалению, ничего не знает об азербайджанском народе и его патриотизме", - говорится в сообщении.

Киноцентр "Низами" отмечает, что воспринимает публикацию американского актера и кинорежиссера как поддержку оккупации и террора, и в знак протеста не примет в дальнейшем к показу ни одного фильма с его участием.

"Весь мир должен знать, что Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан!" - подчеркивается в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева)