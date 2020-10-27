Мы хотим проснуться в Карабахе! – победитель "Евровидения" (АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Победитель Международного конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов представил в социальных сетях музыкальную композицию "Я хочу проснуться в Карабахе!", сообщает Trend Life.

Лирическая композиция отражает тоску азербайджанского народа по родной земле – Карабаху.

"Пусть теперь и нас услышат, ведь Шуша без нас не дышит. Мы хотим проснуться в Карабахе!" - эти строки из песни трогают до глубины души, и в то же время дарят надежду – ведь доблестная армия Азербайджана ведет освободительную борьбу с армянскими оккупантами, и совсем скоро азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы смогут вернуться в родные края.

Автором музыки к композиции является Вагиф Ягубов, автор слов – Лейла Насибли, над аранжировкой работал Осман Гамидов. Композиция представлена на русском языке.

(Автор: Джани Бабаева)