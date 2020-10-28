Say Hallelujah – крик и плач звезд "Евровидения" по невинным жертвам армянского террора (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Певец, победитель проекта "O Ses Türkiye" (сезон 2014/2015 годов), представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2008 и 2015 годах Эльнур Гусейнов и юная исполнительница, представлявшая нашу страну на детском конкурсе "Евровидение-2018" Фидан Гусейнова в совместном музыкальном проекте рассказали миру о трагедиях, происшедших в Гяндже, сообщает Trend Life.

Видеоролик на композицию "Say Hallelujah" был презентован в социальных сетях. Отметим, что в 2018 году исполнители презентовали первую версию клипа на композицию "Say Hallelujah". Ракетный обстрел мирных городов Азербайджана побудил молодых артистов вернуться к теме песни.

"В результате трех ракетных атак 4, 11 и 17 октября на Гянджу - второй по величине город Азербайджана, расположенный вне зоны военных действий, погибло 26 человек. Среди погибших 10 женщин и 6 детей, еще 138 человек ранено. Сейчас еще идет и информационная война, и у каждого свое оружие. Поскольку наша песня на английском языке, мне захотелось вновь вернуться к ней и рассказать миру всю правду", - говорит Эльнур Гусейнов.

Режиссер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Ульвия Кенуль начала работу над новой версией "Say Hallelujah". Взяв за основу видеоклип 2018 года, она подготовила новый ролик, повествующий о событиях в Гяндже.

"Этот видеоклип - совместная работа больших профессионалов своего дела, объединённых одной целью - донести правду до мирового сообщества. И он помог создать, на мой взгляд, очень сильный материал, к которому невозможно остаться равнодушным", - подчеркивает Кенуль.

По словам авторов проекта, сегодня мировому сообществу важно понимать, что террористические войска Армении воюют на территории Азербайджана, убивая мирное население далеко за пределами Нагорного Карабаха.

"Эта песня - наш общий крик и плач по невинным жертвам родного Азербайджана. Песня - призыв к мировому сообществу взглянуть правде в глаза, забыть на время о собственных амбициях, не поддаваться удушающему влиянию армянской диаспоры и призвать армянский террор на мировой суд за содеянные против всего человечества страшные преступления, - отмечает поэт Нигяр Гасанзаде, которая перевела на английский язык строки члена Союза писателей Азербайджана Джалала Гурбанова.

Отметим, что начиная с 27 сентября 2020 года, вооруженные силы Армении неоднократно подвергали ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана - Гянджу. В результате этих ракетных ударов погибли 26 мирных жителей, в том числе малолетние дети, разрушены многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, причинен серьезный ущерб гражданским объектам.

Согласно последним данным, в результате обстрелов вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов погибли 69 гражданских лиц, 322 получили ранения.

Помимо этого, разрушены 415 гражданских объектов, 92 многоэтажных жилых здания и 2338 частных жилых домов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)