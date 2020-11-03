Азербайджанский фильм вышел в финал Lissabon Heritales, проводимого при поддержке ЮНЕСКО

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественно-документальный фильм "100 il şərəfli ömür" ("100 лет славной жизни") был представлен в крупнейшем университете Португалии Universidade de Lisboa. Решением жюри кинофестиваля Lissabon Heritales - International Heritage Film Festivalı фильм был выбран для участия в финале, сообщил Trend Life режиссер, автор сценария и продюсер картины Джалаладдин Гасымов. Кинофестиваль проводится при содействии ЮНЕСКО и Директората культурного наследия Португалии.

36-минутная картина "100 il şərəfli ömür" повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924 годы), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа, как великий меценат, внесший бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. Картина представлена через призму взаимоотношений с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбы с другим меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России.

По словам Джалаладдина Гасымова, основная задача сознания киноленты – представить мировой общественности обширную информацию о жизни и деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева. Ранее фильм был представлен на различных международных кинофестивалях.

(Автор: Вугар Иманов)