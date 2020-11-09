Сегодня горы города Шуша не объяты туманом, а освещаются солнцем - дочь шехида Первой Карабахской войны посвятила песню азербайджанским военнослужащим (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Основатель и руководитель группы "Раст", заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов представил новый музыкальный проект, приступив к творческому сотрудничеству с исполнительницей Мехин Гумбатовой, которая будет выступать под сценическим именем Mehin, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Мехин Гумбатова - участница телевизионного музыкального проекта "Xalq ulduzu", она также известна как актриса и телеведущая (в данный момент она ведет программу "1az TV" на канале AZTV). После участия в "Xalq ulduzu" Гумбатова ушла со сцены и вернулась к музыкальной деятельности под руководством Рашида Гашимова, выступившим автором ее первой сольной песни под названием "Salam əsgər!" (автор слов – Шахрияр Дел Герани), которая посвящена военнослужащим, сражающимся с армянскими оккупантами за территориальную целостность Азербайджана.

Рашад Гашимов отмечает, что эта композиция - посвящение самому главному человеку на войне, солдату. Заслуженный артист выражает признательность азербайджанским военнослужащим за их доблесть и мужество: "Низкий поклон всем нашим героям!".

Для Мехин Гумбатовой эта песня по-особенному важна и дорога, так как она является дочерью шехида – ее отец погиб в боях за Родину в Первой Нагорно-Карабахской войне.

"Я счастлива, что являюсь живым свидетелем современной истории Азербайджана, огромный груз в написании которой лег на плечи Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, армии и солдат. Вместе с Рашадом Гашимовым мы решили первый проект посвятить армии и солдатам – так родилась песня "Salam əsgər!". Склоняю голову перед нашей доблестной армией. Невероятные чувства, которые я испытываю, не передать словами. Сегодня горы города Шуша не объяты туманом, а освещаются солнцем. И я, как дочь шехида, хочу сказать, что кровь всех шехидов была пролита не напрасно, их души сейчас очень рады. Всем семьям, члены которых стали шехидами во время Первой и Второй Карабахских войн, я желаю терпения. Счастлива, что в момент Победы, я делаю небольшой музыкальный подарок", - отметила Гумбатова.

Говоря о творческом сотрудничестве с Гумбатовой, Рашад Гашимов подчеркнул, что певица имеет профессиональное музыкальное образование, трудолюбива и обладает положительными человеческими качествами. Он добавил, что в скором времени будет представлена новая песня.

Режиссером видеоклипа "Salam əsgər!" выступил Фархад Али, фотограф - Сарван Гусейн

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)