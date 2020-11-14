Şanlı Vətən! Гимн Азербайджана в устном стихотворном исполнении известных артистов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен проект «Şanlı Vətən!» - государственный гимн Азербайджана в устной стихотворной форме, в исполнении известных актеров и представителей различных сфер деятельности, сообщил Trend Life автор идеи и режиссер работы Фуад Тахмазлы. Проект посвящен победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении, восстановлению территориальной целостности после 30 лет оккупации.

Участники проекта: народные артисты Мансум Ибрагимов, Мабуд Магеррамов, Мирджавад Джафаров, Азер Зейналов, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Бахрам Багирзаде, Бабек Нифталиев, Эльчин Гашимов, Эльнур Ахмедов, Джошгун Рагимов, дирижер Джавад Тагизаде, продюсер Анар Мадатов, ветеран Карабахской войны Анар Мамедов, полицейский Эльдар Нифталиев, сотрудник МЧС Эйваз Махмудов, врач Лейла Гахраманова, футболист Махир Эмрели.

Оператор работы – Кямал Мамедов, звукорежиссер – Теймур Абдуллаев, продюсер – Джавид Имамвердиев.

«Гимн – это торжественная песня, принятая как символ государственного и социального единства наиболее близкий народу. Если флаг и герб - опознавательные знаки государства, то гимн - музыкальный опознавательный знак государства, его официальный символ, поднимающий моральный дух граждан. Иногда, чтобы лучше понять людей другой страны, нужно послушать их национальный гимн. Мелодия гимна Азербайджана написана в 1919 году великим композитором Узеиром Гаджибековым, слова принадлежат выдающемуся поэту Ахмеду Джаваду. В проекте я решил представить гимн Азербайджана без музыки, чтобы вновь показать все величие слов этого вечного произведения», - отметил Фуад Тахмазлы.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)