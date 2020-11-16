В Баку отметили десятилетие включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось мероприятие, посвященное десятилетию включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и дню рождения выдающегося ученого, автора фундаментального трехтомного произведения "Азербайджанский ковер", народного художника Лятифа Керимова, сообщает Trend Life.

Выступая на мероприятии директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова поздравила всех с освобождением исконно азербайджанских земель от оккупации.

Ширин Меликова отметила, что к десятилетию включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и ко дню рождения выдающегося ученого, народного художника Лятифа Керимова подготовлен видеоролик, созданный на основе фотографий, снятых в музее известным фотохудожником, лауреатом многочисленных престижных фотоконкурсов Агдес Багирзаде. Данный видеоролик был продемонстрирован участникам мероприятия.

Также был презентован проект "Некрашеные шерстяные ковры в практике Азербайджанского национального музея ковра". Были выставлены реплики пяти классических ковров, хранящихся в коллекции музея, сотканные в текущем году в рамках данного проекта. В декоре этих ковров использованы естественные оттенки натуральной шерсти. На выставке также продемонстрированы образцы шерсти, использованные при изготовлении ковров, и нити, полученные из этой шерсти.

Далее слово было передано первому заместителю министра культуры Азербайджана, исполняющему обязанности министра культуры Анару Керимову, который подчеркнул, что во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации наши земли.

Минутой молчания была почтена память шехидов, доблестных сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Анар Керимов отметил, что ковровое искусство Азербайджана – это традиции, которые демонстрируют нашу принадлежность. Каждому району Азербайджана присуща своя уникальная школа ковроткачества. Одной из самых видных школ ковроткачества можно назвать Карабахскую школу.

Керимов добавил, что к сожалению, около 30 лет Карабахское искусство ковроткачества было в словно заточении. Однако, после освобождения наших земель от оккупации, мы возродим искусство ковроткачества, и выцветшие цвета Карабахских ковров снова приобретут колорит.

Было подчеркнуто, что благодаря вниманию и заботе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, ковровое искусство в нашей стране развивается и процветает.

Говоря о том, что в 2010 году традиционное азербайджанское коврового искусство было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, Анар Керимов отметил, что лично для него это событие имеет особое значение, ведь в те годы он работал в представительстве Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО.

Он подчеркнул, что наши "соседи" предпринимали определенные шаги против этого. Тем не менее, нам удалось доказать всему миру, что традиционное азербайджанское ковровое искусство имеет всеобщую ценность.

Посол МИД по особым поручениям - генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов, выступая на мероприятии, подчеркнул, что включение образцов азербайджанского культурного наследия в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО демонстрирует его значимость для всего человечества, в тоже время - ставит перед нами миссию сохранять его и передавать будущим поколением.

Он отметил, что Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО находится в тесном сотрудничестве с Азербайджанским национальным музеем ковра. Так, были реализованы интересные проекты, мастер-классы и другие мероприятия.

Эльнур Султанов отметил незаменимую роль Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в развитии отношений нашей страны с ЮНЕСКО.

На мероприятии председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов рассказал о Карабахской школе ковроделия, а также о деятельности филиалов "Азерхалча" в различных регионах нашей страны.

(Автор: Джани Бабаева )