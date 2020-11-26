Фантастическая птица Инны Костиной переместилась в виртуальное пространство (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках, прошедшего в Баку международного онлайн-фестиваля современного искусства "Девичья башня. Быть женщиной" (Maiden Tower. To Be a Woman) представлен проект заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной, сообщает Trend Life. Фестиваль был проведен при организации посольства Латвии в Азербайджане.

Виртуальный проект Инны Костиной представлен под названием "Симург". Заслуженный художник развивает в своем творчестве тему фантастической птицы, персонажа мифологии тюркоязычных народов – Симург уже на протяжении более 25 лет. Цикл напоминает азербайджанскую средневековую миниатюрную живопись и одновременно монументальные витражи в средневековых готических соборах.

Отметим, что Инна Костина родилась в Баку, окончила в Москве ВГИК по специальности художник-постановщик игрового кино и телевидения. С 1987 года по сегодняшний день работы Костиной экспонируются в музеях и галереях более 30 стран мира, включая Италию, Германию и Норвегию.

Она известна как самобытный живописец, поклонникам искусства хорошо знакомы ее произведения, выполненные в технике холодного и горячего батика.

(Автор: Джани Бабаева )