Неизлечимо больной человек нашел спасение в горах Товуза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане начались съемки художественного фильма "Ikinci ömür" (Вторая жизнь), сообщил Trend Life автор сценария и режиссер-постановщик картины Джалаладдин Гасымов.

Съемки проходят в Баку, Гяндже и Шамкире, но основная часть в горах Товуза. Главный герой фильма – неизлечимо больной человек, который ради спасения посещает различные страны, лечится у лучших врачей, но ничто не помогает. И он решает вернуться на родину и провести остаток дней вместе со своей семьей, близкими и родными, от которых скрывает свою страшную болезнь. Он уединяется в горах, чтобы именно здесь встретить свою смерть. Горы, реки, лесистые склоны, причудливые скалы, холодные родники...- на все это он смотрит в последний раз. Но происходит чудо – приходит исцеление…

"Фильм основан на реальных событиях. В картине мы также раскрываем мультикультуральные ценности и красоту природы Азербайджана, а также проблемы загрязнения экологии, использования вредных продуктов питания, приводящие к различным тяжелым заболеваниям", - отметил Джалаладдин Гасымов.

Проект реализуется SSP Production и Alıoğlu Media Qrup. Режиссер-постановщик – Амиль Алиоглу, оператор-постановщик – Мурад Назарли, звукорежиссер – Александра Исмайлова, ассситент режиссера – Бахар Бабазаде. В ролях – Аждар Зейналов, Флора Гусейнова, Сабир Мамедов, Ровшан Мамедов, Амиль Алиоглу.

(Автор: Вугар Иманов)