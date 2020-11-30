Нариман Мамедов удостоен международной награды Global Film Festival Noida "За вклад в развитие кинематографа"

БАКУ /Trend Life/ - 27 ноября 2020 года 13-й Global Film Festival Noida и Marwaн Studios присудили директору киностудии Narimanfilm, заслуженному работнику культуры Азербайджана Нариману Мамедову международную награду "За вклад в развитие кинематографа", сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм".

13-й Global Film Festival Noida проходил с 26 по 28 ноября 2020 года в Marwaн Studios в городе Ноида (Индия). Это один из самых больших кинофестивалей мира, который проходит с участием всемирно известных кинематографистов, а также студентов, любителей и профессионалов киноиндустрии. На этом мероприятии кинематографисты со всего мира показывают свои фильмы, участвуют на выставках, тренингах и семинарах о последних новшествах в сфере кино. Президентом фестиваля является индийский режиссер, продюсер, журналист, основатель и президент Азиатской академии кино и телевидения Сандип Марва.

(Автор: Вугар Иманов)