Кинематографисты Азербайджана и Узбекистана провели онлайн-обсуждения

БАКУ /Trend Life/ - Между министерством культуры Азербайджана, посольством Узбекистана в стране и Национальным агентством "Узбеккино" состоялась видеоконференция на тему "Укрепление сотрудничества в киноиндустрии", сообщили Trend Life в ведомстве.

В онлайн-встрече приняли участие посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, первый замдиректора Национального агентства "Узбеккино" Шухрат Ризаев, народный артист Азербайджана, известный кинорежиссер Вагиф Мустафаев, заведующий отделом кинематографии министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов, заведующий сектором международного и инновационного развития министерства Иса Мамедов, а также представители Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане и других соответствующих структур.

Основная цель проведения конференции – укрепление двустороннего сотрудничества в киноиндустрии, ознакомление специалистов в этой области с новыми возможностями и презентация проектов, открытых для совместного производства.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение проведения совместных "Недель кино" в обеих странах, производство совместных коммерческих фильмов, основанных на национальных ценностях, традициях и истории культуры, и их продвижение на международном уровне.

Было обсуждено проведение кинопоказа фильмов, посвященных творческой деятельности узбекского поэта Алишера Навои и азербайджанского поэта, мыслителя и философа Низами Гянджеви, 580-летний и 880-летний юбилеи которых будут отмечаться в 2021 году.

(Автор: Джани Бабаева)