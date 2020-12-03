Равенство для всех! В Азербайджане реализуется проект для инвалидов Карабахской войны и талантливых исполнителей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons), учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 1992 году.

В Азербайджане реализуется проект для людей с ограниченными возможностями здоровья, который направлен на поддержку раскрытия ими своего творческого потенциала, их представление широкой общественности и необходимую помощь для продвижения в профессиональной сфере, сообщает Trend Life.

Министерством труда и социальной защиты выпущен музыкальный альбом “Qəlbin nəğməsi” (Песня души), в который вошли композиции, исполненные людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидами Карабахской войны, в дуэте с известными азербайджанскими певцами. Классические, национальные и эстрадные композиции записаны в профессиональной студии звукозаписи с использованием современной аппаратуры и технологий, что придает песням новое звучание. В альбом вошли 15 композиций в представлении 13 дуэтов.

Также министерством труда и социальной защиты и телеканалом Mtv Azərbaycan представлен телепроект “Bərabərik” (Равенство) с участием известных исполнителей и талантливых певцов с инвалидностью, в котором они не только выступают с дуэтами, но и ведут дискуссии, предлагают свое видение существующих проблем и их решение. В этих дискуссиях принимают участие также известные общественные деятели, представители культуры и науки, музыковеды и эксперты, преподаватели и артисты.

Представленные композиции в телеэфире звучат вживую, об участниках предоставляется информация. Причем не все из них имеют музыкальное образование. Некоторые участники телепроекта привлекаются к отдельной вокальной подготовке, с ними проводятся репетиции с ансамблем под руководством Махира Ибрагимова, предоставляется студия звукозаписи. Главная цель проекта – реальное продвижение исполнителей с ограниченными возможностями здоровья на профессиональной сцене, их участие в международных проектах, создание равных возможностей для претворения идей в жизнь. Инвалидность – вовсе не приговор - это своими жизненными историями доказывают герои проекта “Bərabərik”.

(Автор: Вугар Иманов)