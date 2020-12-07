Фильм о немецких переселенцах в Азербайджан вошел в программу кинофестиваля в Бразилии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Архив Шоллера" (Şollerin arxivi) вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля FriCine, который пройдет 31 марта 2021 года в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщил Trend Life автор фильма.

Международный фестиваль FriCine был основан в 2006 году с целью продвижения киноработ, способных привлечь внимание общественности к проблемам экологии и насущной необходимости сохранения природы, экологического, культурного наследия.

"Архив Шоллера" был снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. В 1840-х годах они переселились в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положения в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением.

Режиссер, автор сценария и продюсер фильма - Джалаладдин Гасымов.

В ролях: народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие.

Картина удостоена призов около сорока международных кинофестивалей в различных номинациях.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)