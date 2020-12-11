Карабах – 44 дня. Блестящая победа Азербайджана показана в инструментальной музыке и танцах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская семейная чета композиторов и пианистов Ульвия и Бабир Бабирли представили проект “QARABAĞ – 44”, посвященный 44-дневной славной победе Азербайджана во второй Карабахской – Отечественной войне над агрессорским режимом Армении и восстановлению территориальной целостности, сообщает Trend Life.

В проекте также приняли участие народные артисты Азербайджана Натиг Ширинов (нагара). Алихан Самедов (балабан), заслуженный артист Шахрияр Иманов (тар), танцевальные коллективы.

Инструментальная композиция представлена в современном жанровом формате с использованием классических произведений и завершается гимном Азербайджана. Каждый из отрывков мелодий олицетворяет своеобразие этой Великой Победы – «Аразбары» показывает красоту Карабаха, «Джанги» и музыка тар – сцены боев и освобождение от оккупации, ритмы нагары – открытие сухопутной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику.

«В течении всего 44 дней наш народ и доблестная армия во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым завоевали блестящую историческую победу над армянским агрессор, который около 30 лет оккупировал часть наших земель. Всего за 44 дня были разгромлены все оборонительные сооружения и уничтожена военная техника и вооруженные силы Армении, заставив их капитулировать перед нашей мощью и единством. Карабах – это Азербайджан! Светлая память шехидам. Скорейшего выздоровления раненным бойцам. Вечная слава героям и азербайджанскому народу!», - отметили авторы проекта.

(Автор: Вугар Иманов)