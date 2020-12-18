Трогательно и проникновенно – победитель "Евровидения" исполнил азербайджанскую народную песню "Ay, Laçın" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Победитель Международного конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов исполнил азербайджанскую народную песню "Ay, Laçın", сообщает Trend Life. Видеоролик с трогательным и проникновенным исполнением певец распространил на своих страницах в социальных сетях.
Композиция исполнена Эльдаром Гасымовым в сопровождении Фархада Мусаева (фортепиано), Нигяр Мамедовой (виолончель) и Кямиля Гусейнова (гитара).
Отметим, что слушатели знают и любят песню "Ay, Laçın" в исполнении народных артистов СССР Рашида Бейбутова и Лютфияра Иманова, народных артистов Азербайджана Фаига Агаева, Ильгара Мурадова, заслуженной артистки Азербайджана Севды Алекперзаде и многих других.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)
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Трогательно и проникновенно – победитель "Евровидения" исполнил азербайджанскую народную песню "Ay, Laçın" (ВИДЕО)
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