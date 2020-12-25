Азербайджанский фильм вышел в полуфинал международного кинофестиваля в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественно-документальный фильм "100 il şərəfli ömür" ("100 лет славной жизни") вышел в полуфинал Международного кинофестиваля Ostia International Film Festival, который проводится в Риме (Италия), сообщил Trend Life режиссер и автор сценария картины Джалаладдин Гасымов.

По словам режиссера, финал пройдет в 2021 году, и если картина попадет в число лучших, будет заключен контракт с дистрибьюторской компанией SMG.

36-минутная картина "100 il şərəfli ömür" повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924 годы), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа, как великий меценат, внесший бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. Картина представлена через призму взаимоотношений с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбы с другим меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России. Редактор кинопроекта – Акпер Гошалы, текст читает народный артист Эльдост Байрам.

Основная задача проекта – представить мировой общественности обширную информацию о жизни и деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева, который отличался благотворительными делами, способствовал развитию просвещения и образования, подготовке национальных кадров и реализации многих значимых проектов.

Фильм был ранее успешно представлен в около тридцати международных кинофестивалей в США, Бельгии, Нидерланды, Мексике, России, Германии и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)