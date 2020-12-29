Всемирно известный исполнитель мугама снимает в городе Шуша клип на песню "Карабах" (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша проходят съемки видеоклипа на песню "Карабах" с участием всемирно известного исполнителя мугама, обладателя премии ЮНЕСКО, члена Международной ассамблеи редких голосов, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и его дочери, заслуженной артистки, ханенде Фярганы Гасымовой, сообщает Trend Life со ссылкой на страницы в социальных сетях исполнителей.

Делясь в социальной сети фотографиями, сделанными в городе Шуша, Фяргана Гасымова пишет, что отныне каждый гражданин Азербайджана от мала до велика сможет посетить древний азербайджанский город Шуша, прогуляться по нему и насладиться красотой этого прекрасного края.

За эту возможность заслуженная артистка выразила глубокую признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и доблестной азербайджанской армии.

(Автор: Джани Бабаева)