Победитель "Евровидения" представил видеопроект на песню "Я хочу проснуться в Карабахе!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победитель Международного конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов представил в социальных сетях видеоклип на музыкальную композицию "Я хочу проснуться в Карабахе!", сообщает Trend Life.

Автором музыки к композиции является Вагиф Ягубов, автор слов – Лейла Насибли, над аранжировкой работал Осман Гамидов. Композиция представлена на русском языке. Режиссер видеоклипа – Фуад Тахмазлы.

В видеоклипе использованы архивные видеокадры из Карабаха.

"Я уже проснулся в Карабахе, вижу как играет детвора… Мы уже за них давно не в страхе… Боль, тревога - прошлое, вчера…" - эти строки из песни, которая была презентована в конце октября текущего года, трогают до глубины души. С момента презентации композиция получила большое число положительных отзывов от слушателей.

(Автор: Джани Бабаева)