Из Баку в Санкт-Петербург: Брак по любви, но невеста из богатой семьи…

БАКУ /Trend Life/ - Произведение азербайджанского писателя Исмаила Имана "После Бали" включено в шорт-лист программы "Первая читка" театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

"Пять вечеров" - один из старейших театральных смотров Санкт-Петербурга. В 2021 году он пройдёт с 6 по 10 февраля. В программе "Первая читка" будет представлено девять пьес, читки состоятся 7-9 февраля.

Произведение "После Бали" – рассказывает историю молодого и перспективного азербайджанского дипломата, который готовится к свадьбе. Брак по любви, но невеста, в отличие от жениха, из богатой семьи. Камерная, частная история вскрывает поколенческие и классовые конфликты, разделяющие современный Баку.

Исмаил Иман - драматург, прозаик, сценарист. Автор театральных проектов в Азербайджане. Член Союза театральных деятелей Азербайджана. Автор пьес "Сады Астары" (шорт-лист конкурса "Первая читка" Всероссийского театрального фестиваля "Пять вечеров" 2018, 3 место Международного конкурса драматургии "Баденвайлер 2018") и "Big in Japan" (шорт-лист Фестиваля молодой драматургии "Любимовка 2020", шорт-лист IV Независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие — XXI век" - 2020). Театровед и театральный критик Павел Руднев включил "Big in Japan" в список лучших пьес сезона 2019/2020.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)