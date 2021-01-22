Захватывающие истории необыкновенных женщин в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане сегодня, 22 января, стартует шестой Фестиваль британских фильмов, организованный British Council в сотрудничестве с посольством Великобритании и министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

В этом году фестиваль будет проходить в онлайн-формате до 22 февраля 2021 года на платформе художественной ассоциации CoolConnections, и можно будет посмотреть на страницах British Council.

"Мы собираемся продемонстрировать в Азербайджане самые интересные британские фильмы, которые дают пищу для размышлений и высоко оценены критиками. На фестивале будут представлены захватывающие истории необыкновенных женщин, тем самым, содействуя развитию равных возможностей для всех и каждого в мире. Фестиваль британских фильмов является центральным пунктом наших обязательств по обеспечению равенства, многообразия и вовлеченности с помощью кинематографа. Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с субтитрами на азербайджанском", - говорится в сообщении.

В этом году будут показаны 16 замечательных фильмов: "Зверь" (номинация на премию BAFTA за выдающийся британский фильм), "Для Самы" (лауреат премии BAFTA за лучший документальный фильм), "Плывём, Мужики", "Скованный", "Макияж", "Рэй и Лиз", "Идеальная десятка", "Розовая стена", а также семь фильмов-лауреатов премии BAFTA в номинации "Лучшие короткометражные фильмы". Основной фильм в программе фестиваля "Для Самы" удостоен международной премии за исследование жизни женщин, оказавшихся в зоне боевых действий. В рамках долгосрочного сотрудничества с Общественным объединением содействия людям с проблемами слуха, основанным Джамилей Абдуловой, будет представлен азербайджанский короткометражный фильм "Наргиз", снятый на языке жестов (с английскими и азербайджанскими субтитрами). В фильме показана история девочки по имени Наргиз, ее жизнь с родителями в сложных условиях взаимоотношений в семье.

"Я очень рад, что в этом году мы проводим Фестиваль британских фильмов в формате онлайн. Это не только позволит зрителям посмотреть эти замечательные фильмы, оставаясь в безопасных домашних условиях, но и даст возможность увидеть их большему числу жителей страны. Мы также гордимся тем, что посвятили фестиваль женщинам, тем самым, признавая и благодаря их за важную роль, которую они играют в обществе", - отметил директор представительства British Council в Азербайджане Самр Шах.

В рамках фестиваля будет также организована серия онлайн-встреч по вопросам художественного творчества на Facebook и YouTube для азербайджанских кинематографистов. Встречи пройдут с участием женщин-ведущих азербайджанских режиссеров, продюсеров и других специалистов.

(Автор: Вугар Иманов)