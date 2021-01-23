Великое возвращение – в Азербайджане объявлен конкурс кинопроектов

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило о проведении конкурса проектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов "Böyük Qayıdış" ("Великое возвращение"), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Цель конкурса – поддержка творческих личностей, работающих в области отечественного кинематографа, стимуляция деятельности государственных студий и независимых продюсерских центров, работающих в этом направлении, пропаганда национально-нравственных и общечеловеческих ценностей через фильмы, а также создание кинолент о Великой Победе в Отечественной войне.

Тема конкурса – Великая Победа нашего народа в Отечественной войне, героическая борьба азербайджанских военнослужащих за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, единство и деятельность наших граждан в тылу и т.д.

Конкурс проводится по трем категориям: короткометражный художественный фильм (хронометраж – до 30 минут), короткометражный документальный фильм (хронометраж – до 30 минут), короткометражный анимационный фильм (хронометраж – до 10 минут).

Этапы конкурса: прием проектов; художественный отбор, питчинг; финансирование кинопроектов, победивших в конкурсе, производство и сдача фильмов.

Документы на конкурс нужно отправить на адрес электронной почты [email protected] до 22 марта 2021 года.

Подробности о конкурсе можно узнать по телефону: (012) 404 04 85 (будние дни 10:00-17:00), а также на сайте Министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)