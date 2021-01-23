Историческая сцена и экзамен для Алима Гасымова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный исполнитель мугама, обладатель премии ЮНЕСКО, член Международной ассамблеи редких голосов, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Алим Гасымов стал гостем нового проекта Дворца Гейдара Алиева “Tarixi səhnə” (Историческая сцена), сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Алим Гасымов отметил, что на этой сцене на протяжении около 50 лет выступали видные представители культуры и искусства, отмечались знаменательные события в жизни страны, вызывавшие большой интерес общественности.

"Дворец Гейдара Алиева – историческая сцена! Выступление на этой сцене требует большой ответственности и очень дорого для меня. Я счастлив, что в лучшие творческие годы проводил здесь концерты, которые при поддержке народа становились для меня важным экзаменом музыкального искусства", - отметил Алим Гасымов.

Проект “Tarixi səhnə” посвящен 50-летию Дворца Гейдара Алиева. Открытие здания состоялось 14 декабря 1972 года и внесло особую красоту в архитектуру столицы. Дворец Гейдара Алиева является одним из знаковых мест в общественно-политической и культурной жизни страны. Концертная сцена дворца считается самой большой сценой в республике. Здесь, наряду с концертами и другими культурными программами, проводятся также государственные мероприятия. Автор идеи проекта “Tarixi səhnə” – заслуженный артист Азербайджана, директор дворца Рамиль Гасымов. Гостями проекта являются видные представители искусства страны, которые делятся воспоминаниями о роли Дворца Гейдара Алиева в их творческой жизни. Проект будет реализован до конца 2022 года. Запланировано проведение фестиваля и съемки фильма под одноименным названием проекта - “Tarixi səhnə”.

(Автор: Вугар Иманов)