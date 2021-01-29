Илаха Гисмет написала балет "Деде Горгуд", посвятив его Великой Победе Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Молодой композитор Илаха Гисмет написала балет "Деде Горгуд", который посвятила Великой Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне, сообщила Trend Life автор.

По словам композитора, работа над балетом длилась в течение пяти лет. Автором либретто балета в двух действиях и шести картинах является Ильтифат Гаджиханоглу.

"На сегодняшний день моей самой заветной мечтой является постановка в 2021 году на театральной сцене балета "Деде Горгуд", и возможность в дальнейшем представить его не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире", – сказала Гисмет.

Композитор подчеркивает, что сюжет основан на эпосе "Китаби Деде Горгуд", являющимся духовным богатством как азербайджанского, так и всех тюркоязычных народов.

Отметим, что Илаха Гисмет (Илаха Исрафилова) родилась в 1993 году в Баку. Окончила среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля, бакалавриат и магистратуру Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли по классу композиции.

С 2017 года является членом Союза композиторов Азербайджана, и на данный момент возглавляет отдел "Работы с молодежью".

Илаха Гисмет лауреат республиканских и международных конкурсов, автор различных проектов, обладатель ряда наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)