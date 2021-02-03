229 композиций для Самиры Эфенди – как в Азербайджане выбирают песню на "Евровидение-2021"

БАКУ /Trend Life/ - Национальный вещатель конкурса песни "Евровидение" - Общественное телевидение Азербайджана (İTV), завершил прием заявок на отбор песни на конкурс "Евровидение-2021", сообщили Trend Life в пресс-службе İTV.

Напомним, что на конкурсе страну представит певица Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi).

Глава азербайджанской делегации на конкурсе, композитор и продюсер Иса Меликов отметил, что на отборочный этап поступило 229 композиций отечественных и зарубежных авторов.

"Чтобы по достоинству оценить композиции, наша команда прослушивала песни по нескольку раз. Среди них действительно были прекрасные композиции, и шесть их них попали в наш шорт-лист. Мы, как всегда, старались найти красивую и профессиональную песню вне зависимости от жанра", - сказал он.

Меликов напомнил, что согласно требованиям Европейского вещательного союза (EBU), максимальная продолжительность композиции не должна превышать трех минут.

Согласно отборочному процессу, песня, с которой выступит Самира Эфенди, будет выбрана на следующем этапе по результатам голосования международной фокус-группы из более чем 50 экспертов "Евровидения" из разных стран.

Официальная презентация песни состоится на второй неделе марта.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе "Евровидение-2020" должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы конкурса сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

Порядок выступлений в полуфиналах международного песенного конкурса "Евровидение-2021" останется прежним, каким и должен был быть на конкурсе в 2020 году. Так, представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", певица Самира Эфенди выступит во второй части первого полуфинала.

(Автор: Джани Бабаева)