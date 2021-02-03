Как в Баку появились толстые и наглые американские коты… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие выставки "КОТОБАТИКИ", сообщает Trend Life.

В экспозиции представлено 40 панно, автором которых является заслуженный художник Азербайджана Инна Костина. Произведения выполнены в технике холодного батика, их автор создала в 2020 году.

Герои работ Инны Костиной – ленивые и игривые, спокойные и неугомонные, нежные и задиристые коты. Кстати, предыстория создания произведений тоже забавная, как и герои работ Инны Костиной.

"В январе прошлого года я была в Америке, и там, в городке Портленд, каждый день после обеда выходили гулять толстые, наглые, самодостаточные американские коты. Они вели себя словно хозяева не только улицы и города, но и как властелины жизни… Конечно, коты привлекли мое внимание. А так как с собой у меня было все, что нужно для батика – я создала жанровые картинки.

По возвращению на Родину решила продолжить тему, и героями работ стали уже наши, бакинские коты. Тот период творчества как раз попал на локдаун, когда мы все находились дома в связи с пандемией. Мне было интересно изображать человеческие характеры, проецируя их на котов. Ситуацию, в которую люди попали из-за пандемии, оказавшись "запертыми" в своих домах, я перенесла на котов, наделив их добрым юмором. Мне было важно, чтобы эта серия была доброй, радостной и жизнеутверждающей. Ведь мы переживем пандемию, у нас все будет хорошо!", - рассказала Trend Life заслуженный художник.

В ходе создания работ у Инны Костиной возникла идея издать книгу "КОТОБАТИКИ".

"Моя подруга из Санкт-Петербурга - Елена Скворцова написала стихи к моим батикам, и мы решили издать книгу "КОТОБАТИКИ". Дизайн издания уже разработан, книга получилась замечательная – добрая и красочная. Единственное, пока у нас нет средств на ее печать...", - добавила художник.

Выставку "КОТОБАТИКИ" можно посетить в Азербайджанском национальном музее ковра до 18 февраля. В рамках мероприятия Инна Костина также проводит мастер-классы по тематике выставки.

"Проведу несколько мастер-классов, один уже состоялся в день открытия. На занятиях детишки учатся рисовать котов. Самое интересное, что потом эти работы будут экспонироваться в музее на выставки "КОТОБАТИКИ". Представьте, сколько счастья мы подарим детям, когда их работы будут вывешены в музее", - добавила она.

Отметим, что выставка организована в соответствии с действующими правилами, санитарными нормами и требованиями методических указаний. К посещению допускаются группы посетителей составом не более 10 человек.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)