Чингиз Мустафаев представил проект на слова великого поэта XVI века Мухаммеда Физули (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель, победитель телепроекта "Новая звезда", участник "Евровидении-2019" Чингиз Мустафаев представил проект на слова великого азербайджанского поэта и мыслителя XVI века Мухаммеда Физули "Gülzar istərəm", сообщает Trend Life. Музыку к песне и аранжировку создал сам Чингиз Мустафаев прошлым летом на природе, когда был в Огузском районе.

"Когда вы будете слушать эту песню, представьте себя в пустыне и подумайте над ответом на вопрос, что делать дальше? Слушая эту песню, как будто погружаешься в мистическую и загадочную атмосферу. Надеюсь мои слушатели оценят мой новый проект" – отметил исполнитель.

Режиссер работы – Фуад Тофигоглу, mix & master – Азад Велиев.

Мухаммед Сулейман оглы (1494-1556) в городе Кербела близ Багдада. Отец его происходил из древнего рода Баят и переселился из Азербайджана на территорию Ирака вместе с большой частью родственников. Получил блестящее образование в Кербела и Багдаде, изучил древнегреческую и восточную философию, прекрасно знал астрономию, логику, математику и медицину. Писал на азербайджанском, персидском и арабском языках.

Псевдоним он выбрал себе необычный: "Физули" на фарси означает "дерзкий". Как писал Физули - такое имя не захочется никому повторить: "…во-первых, я хотел видеть себя единственным среди современников.., во-вторых, я старался быть человеком, вобравшим в себя все науки и знания, и нашёл псевдоним, выражающий это". "Физули" обозначает также совокупность "фазла", т.е. наук и знаний.

Мухаммед Физули жил при государстве Аггоюнлу до 1503 года, государстве Сефевидов – до 1534 года, Османской империи – до конца своей жизни. Поэт скончался во время эпидемии чумы и был с почестями похоронен в одном из священных мест мусульманского мира – мавзолее третьего имама Гусейна ибн Али (626-680) в городе Кербела.

Является классиком мировой литературы, сыгравшим важную роль в становлении азербайджанской и тюркской поэзии. Гений Физули проявлялся в виртуозном использовании неисчерпаемого кладезя родного языка, в чём он достиг высочайшего уровня совершенства. Венец его творчества - большая лирико-эпическая поэма "Лейли и Меджнун" написана на родном азербайджанском языке. Его перу принадлежат "Диваны" на трёх языках – азербайджанском, персидском и арабском. Аллегорические поэмы "Опиум и вино", "Спор плодов", "Семь чашек", "Тело и болезнь", "Друг сердечный", сатирическое послание "Книга жалоб", философско-дидактические трактаты "Восхождение убеждений", "Сад блаженных", "Сорок хадисов" представляют собой совершенные образцы литературных жанров. Поэт создал произведения во всех формах лирического жанра своего времени: газель, касыде, кыте, мустазад, теркиббенд, терджибенд, мураббе, мухаммас, мусаддас и рубаи.

Лирика Физули воспринимается как многоцветная художественная панорама, в которой явно выражены переживания художника, его поиски идеальной красоты человека, совершенной и божественной гармонии души. Он видит в красоте и любви проявление высшей предвечной воли, одушевляющей все сущее во Вселенной. Любовь и красота в их объёмном, сакральном, суфийском понимании возвышаются как первооснова жизни. Поэт верует в бессмертие души и как бы подготавливает человека к тайне мира вечности, таинству возвращения к Богу.

В честь Физули в Азербайджане назван район и город, улица и площадь в Баку, установлен памятник перед Государственным академическим национальным драматическим театром, а также улицы и села в других городах страны, центры культуры и литературы, Институт рукописей НАНА. На его стихи создано множество композиций, изданы книги и научные трактаты. Выдающийся композитор Узеир Гаджибейли написал первую на Востоке оперу на основе поэмы "Лейли и Меджнун", а композитор Джахангир Джахангиров написал "Кантату Физули" на газель поэта "Мени джандан усандырды", которая является одной из жемчужин азербайджанской музыки, и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)