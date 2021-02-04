Азербайджанские литераторы претендуют на "Международную премию мира"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские писатели и поэты претендуют на литературную премию "Международная премия мира", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Интернационального союза писателей.

Литературная премия "Международная премия мира" учреждена Интернациональным Союзом писателей и членами Всемирного круга послов мира (Париж-Женева) в 2020 году с целью укрепления межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных, межрасовых и межэтнических отношений, укрепления семейных ценностей, патриотического воспитания подрастающего поколения посредством современной литературы.

Среди авторов, включенных в шорт-лист "Международной премии мира" за 2020–2021 годы также представлены азербайджанские литераторы: в номинации "Проза" - Чингиз Абдуллаев и Рамиз Аббаслы (Бархударов); в номинации "Исторический роман" - Рамиз Дениз (Гасымов) и Юнус Огуз; в номинации "Поэзия" Нариман Гасанзаде и Сабир Рустамханлы; в номинации "Публицистика" - Сария Мамедова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)