"Обманутые звезды" Мамеда Гулиева: Он был чужд саморекламы, шумных тусовок, мелькания на телеэкранах...

БАКУ /Trend Life/ - Верный рыцарь музыки... По-моему, эти слова могли бы стать эпиграфом к рассказу о жизненном и творческом пути композитора, ибо всю свою жизнь известный педагог и общественный деятель, композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мамед Гулиев посвятил служению музыке, не задумываясь о почетных званиях, наградах, высоких должностях. Всю жизнь проработал в одном учебном заведении - музыкальном колледже, раскрывая перед студентами секреты оркестрового мастерства. Он был чужд саморекламы, шумных тусовок, мелькания на телевизионных экранах. Только в своей мастерской, среди груды нот и пластинок, в общении с верным собеседником - роялем он находил радость, истинное удовлетворение, вспоминает профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зюмруд Дадашзаде.

Мамеду Гулиеву 9 февраля исполнилось бы 85 лет… Родился он в 1936 году в одном из благодатных уголков Азербайджане – Гёйчае. В раннем возрасте потерял отца, который погиб на войне. Еще в школьные годы увлекся музыкой, самостоятельно освоил игру на таре, принимал участие в различных мероприятиях, добивался успехов на детских республиканских фестивалях.

С отличием окончил Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы (по классам тара и композиции) и Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли по классу композиции у Гара Гараева.

"Лишь благодаря бесконечной любви к музыке Мамеду Гулиеву удавалось справиться с массой бытовых, материальных проблем, отсутствием элементарных условий - жилья, музыкального инструмента. Узнав о проблемах студента, Гара Гараев предоставляет ему свой рабочий кабинет в Союзе композиторов, где юноша по вечерам, а порой и ночами занимается за фортепиано. Результат не заставляет себя долго ждать: на первых порах заметно отставая от своих сокурсников, он за счет своей невероятной работоспособности, многочасовых изнурительных занятий шаг за шагом начинает добиваться успехов в творческой деятельности. Его 1-я симфония, написанная в конце обучения в качестве дипломной работы, была включена в программу фестиваля "Закавказская весна", получив положительную оценку специалистов", - рассказывает Зюмруд Дадашзаде.

С середины 50-х Мамед Гулиев преподавал игру на таре и теоретические предметы в музыкальной школе в Гёйчае, выступал в оркестре народных инструментов Азербайджанского радио и телевидения. С 1960 года и до конца жизни он преподавал в Бакинском музыкальном училище. Был членом правления Союза композиторов Азербайджана (СКА) и СССР, одним из руководителей секций симфонической и камерной музыки СКА, неоднократно избирался делегатом съездов Союза композиторов СССР.

Его опера "Обманутые звёзды", написанная по одноименной повести Мирзы Фатали Ахундзаде и поставленная в 1977 году на сцене Государственного театра оперы и балета, первый и единственный образец оперы-сатиры в Азербайджане, стала качественно новым этапом в развитии национального театра. Еще в дни подготовки к премьере известный композитор и педагог Олег Фельзер на страницах журнала "Советская музыка" написал: "Соединение классических традиций с национальным мугамным началом произошло здесь не путем горизонтального монтажа тех или других музыкальных эпизодов, а путем вертикального синтеза. Театр не только "открыл" Мамеда Гулиева, театр заново открыл себя".

Кстати, в те годы Новруз не имел статуса официального праздника, его отмечали только в узком семейном кругу.

"В опере хор воспевал приход весны, здесь же шутили, острили любимые герои площадного театра, что неизменно вызывало у зрителей восторг. После премьеры мне запомнились слова отца, литературоведа Араза Дадашзаде, чутко уловившего подтекст произведения: "Кажется, Мамед сам до конца не осознает всей смелости и новизны замысла своей оперы"…О чем бы ни писал, в каком бы жанре ни работал Мамед Гулиев, он неизменно воспевал свою родину, причем делал это без ложного пафоса, надрыва, очень прочувствованно, тонко, искренне", - рассказывает Зюмруд Дадашзаде.

Мамед Гулиев впервые привнес в камерно-вокальную музыку гротесковые образы, расширил жанровые рамки национальной оперы, написал сонаты для необычных составов, таких как высокая флейта-пикколо и низкий контрабас, а также гобой и бас-кларнет, впервые ввел в симфонию партию народной певицы и хор. Он является автором7 симфоний и других крупных вокальных, симфонических, камерных и инструментальных произведений. Композиция "Музыка печали" стала лауреатом конкурса, организованного представительством ООН в Азербайджане. Симфония "Азербайджан", хоровая поэма "Страна Деде Горгуда - Азербайджан", хоры и романсы на поэтические образцы Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Фикрета Годжа, Алекбера Салахзаде и других, симфония-реквием памяти жертв Ходжалы вошли в сокровищницу национального искусства.

Мамед Гулиев скончался 1 октября 2001 года в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)