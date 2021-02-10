Люди, города и время… Фотографии выдающихся азербайджанцев экспонируются во Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова представила в парижской галереи "Beauté Du Matin Calme" выставку фотографий "Люди, города и время...", посвященную памяти ее матери – талантливого скульптора, заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой (1933-1995 гг). Об этом Trend Life сообщила Асмер Нариманбекова.

Открытие фотоэкспозиции было приурочено ко дню рождения Эльмиры Гусейновой. На выставке представлены фотографии, на которых она запечатлена в процессе работы над скульптурами, в компании друзей и коллег, а также фотоснимки деятелей искусства и отца Асмер Нариманбековой – выдающегося представителя азербайджанского искусства, народного художника СССР Тогрула Нариманбекова.

Цель фотовыставки – познакомить французскую публику с богатой культурой Азербайджана, с творчеством видных деятелей, которые создавали блистательные произведения искусства.

Фотографии на выставку предоставили художники и фотографы из Азербайджана, Грузии, Турции, Франции и Германии, среди них – Рафаэль Гамбаров, Асмер Нариманбекова, ВафаТезджан-Эфендизаде, Фируза Велиханлы, Ирина Джапаридзе, Мурад Гасанзаде, Лейла Алиева, Давид Мхеидзе, Разият Гамбарова, Рена Амрахова, Майя Багирова, Зарифа Мирзоева, Тофиг Нариманбеков, Лейли Мусеибова, Айла Инсанова, Айнур Мухтарова, Джамаля Рахманлы, Нихад Алиев, Натиа Мхеидзе, Самира Мирзабекова, Гюля Гулиева, Музаффер Генчер.

Большинство из экспонируемых работы предоставлены из личных коллекций. Среди них фотографии народной артистки Азербайджана, блистательной актрисы театра и кино Амалии Панаховой, переданные ее дочерью Айнур Мухтаровой, народного художника Азербайджана, скульптора Мир-Али Миргасымова, предоставленные его дочерью Айсель Миргасымовой, и других известных деятелей искусства и спорта.

Экспозиция вызвала большой интерес у французской публики.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)