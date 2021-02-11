El delirio sin sentido. Азербайджанский огонь в Латиноамериканском море - спасение узника смерти

БАКУ /Trend Life/ - Произведение известной азербайджанской поэтессы Нигяр Гасанзаде "Бессмысленный бред" (El delirio sin sentido) вошло в Международную антологию современной поэзии Fuego Sobre El Mar (Огонь на море), посвящённой памяти жертв Covid-19, сообщает Trend Life. Автор латиноамериканского проекта "Poesía Internacional Para Resistir Los Tiempos Del Covid -19" - профессор Эмилио Мартин (Коста-Рика). Антология опубликована на испанском языке. В нее также вошли произведения авторов из Турции, Испании, Индии, Египта, Италии Индонезии, Мексики, Кении, Дании, Кубы, Украины, Эстонии, Греции, Перу, Румынии, Боснии и Герцеговины, Аргентины и других стран.

"Во время кризиса люди объединяются. Возможно, самый большой страх перед лицом неопределенности. Что мы делаем до того, как призрак, который нас окружает, поражает и преследует нас? Потому что абстрактное поглощает, подавляет и мешает нам. Это отвлекает нас от настоящего, которое является болезненным подарком. Нет никакой тяжести в переносе идей, только легкий ветерок, который бьет нас, ненасытный, каждый раз, когда мы смотрим на море огня. Всегда есть пламя, которое не гаснет, которое, независимо от погоды, горит все сильнее с каждым днем. Утопия? Возможно. Но без этого огня мы не могли понять потребности в искусстве, в поэзии.

В конце 2019 года мир пострадал, пораженный неведомой доселе чумой. Прошли месяцы, и убийца превратился в безмолвного ученика Мрачного Жнеца. Сегодня спишь, завтра не хватает воздуха, послезавтра в погребальном мешке. Больше нет прощаний, только небольшие сообщения на Facebook. И только это остается в памяти.

Однако в поэзии нет забвения. Воспоминания, идея, переосмысление, архаичность моря в пламени уже существуют. Поэт несет ответственность за спасение узника смерти. По этой причине - это поэтическое шоу отдает дань уважения каждому человеку, умершему от Covid-19 с начала глобального кризиса", - говорится во вступлении антологии.

Нигяр Гасанзаде - член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, лауреат национальных и международных премий, руководитель проекта "Söz" при Министерстве культуры Азербайджана. Участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Стихи публиковались в литературных изданиях Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиля, Египта и других стран. Произведения вошли в антологию Russian Women Poets, вышедшую как один из выпусков журнала Modern Poetry in Translations (Великобритания), а также в антологию 70 русских женщин-поэтов XX века – Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее имя было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании (в 2000-2014 годах жила и работала в Лондоне). Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении входят в аудиоархивы Британской библиотеки.

(Автор:Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)