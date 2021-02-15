Прыжок во взрослую жизнь… Из Баку в Москву с Исмаилом Иманом

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Кафедра драматургии – XXI век" в Москве прошла читка пьесы азербайджанского писателя Исмаила Имана "Big in Japan" ("Большой в Японии"), сообщает Trend Life.

"Кафедра драматургии – XXI век" – это читки, эскизы и спектакли по пьесам-победителям и финалистам независимого международного конкурса современной драматургии "Исходное событие – XXI ВЕК".

"Big in Japan" - пьеса о болезненном и неизбежном прыжке во взрослую жизнь, в которой много вопросов, но мало ответов, туда, где мир сужается до размеров старенькой плоской крыши... Шуршит микрофон, записывающий очередной подкаст…

Напомним, что произведения азербайджанских писателей Исмаила Имана – "Big in Japan" и Ульвии Гейдаровой - "Pələng" (Тигр) вошли в шорт-лист конкурса современной драматургии "Исходное событие – XXI ВЕК".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)