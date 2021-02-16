Азербайджанский карикатурист занял первое место на конкурсе в Турции

БАКУ /Trend Life/ - Член Объединения карикатуристов Азербайджана, художник-карикатурист Сейран Джафарли занял первое место на Международном конкурсе карикатуры в Измире (Турция), сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ.

Конкурс, посвященный теме гендерного равенства, был организован муниципалитетом Измира. В нем приняли участие 549 авторов из 62 стран.

На конкурс были представлены 672 работы.

Отметим, что Сейран Джафарли был членом жюри более 42 международных конкурсов карикатуры, награжден более 100 международными призами, в том числе специальным призом ООН. Свыше 1000 его работ демонстрировались на международных конкурсах карикатуры, издавались в альбомах. Его персональные выставки были организованы в Бельгии, Турции, Франции и Иране.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)