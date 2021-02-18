Нет среди них Хары-бюльбюль… Вафа Зейналова в роли дочери Карабахского хана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская киноакадемия подготовила проект 12-серийного художественного фильма по мотивам произведения народного писателя Азербайджана Ильяса Эфендиева "Карабахнаме", сообщил Trend Life режиссер и автор сценария фильма Заур Таирсой. Название многосерийного фильма – "Yox içində Xarı Bülbül" ("Нет среди них Хары-бюльбюль").

В социальной сети уже представлен промо-ролик киноленты. Исполнители главных ролей в фильме – народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев и заслуженная артистка Вафа Зейналова. Оператором-постановщиком фильма выступит Эльвин Микаилов, художником по костюмам - Айгюн Махмудова, художник по гриму - Эльнур Гасанов.



"Съемкам исторического фильма предшествует сложный, трудоемкий процесс – важно подготовить съемочный павильон, определить локации, сценарий должен быть точным, ведь мы говорим об истории. Если съемочная группа получит разрешение, то одной из локаций фильма станет город Шуша", - рассказал режиссер.

На данном этапе проводятся переговоры с министерством культуры Азербайджана о содействии и поддержке в работе над фильмом.

Кинолента "Yox içində Xarı Bülbül" расскажет о судьбе дочери Карабахского хана Ибрагим Халил-хана, супруги иранского шаха Фетх Али-шаха Каджара - Агабейим-ага.

Название фильма заимствовано из стихотворения Агабейим-ага "Vətən Bağı" ("Сад Родины").

Отметим, что одна из легенд о Хары-бюльбюль связана с дочерью Карабахского хана Ибрагим Халила - Агабейим-ага. Как известно, она была выдана замуж за иранского шаха, который, видя тоску своей жены по родной земле, велел разбить в Иране Карабахский сад. В нём были посажены цветы, растущие в Карабахе, среди них был и цветок Хары-бюльбюль. Все цветы прижились, кроме него, так как он может расти только на родной земле, а на чужбине - нет.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)