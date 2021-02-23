Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО)

Культура 23 февраля 2021 16:42 (UTC+04:00)
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 22 февраля на 75-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, корифей национальной эстрады Ялчын Рзазаде. Сегодня к дому, где жил народный артист, пришли его друзья, коллеги и студенты, чтобы проводить Ялчына Рзазаде в последний путь. Каждый из присутствующих, не скрывая слез утраты, делился воспоминаниями о Ялчыне Рзазаде, перебирая в душе моменты встреч и общения с мастером сцены.

В беседе с корреспондентом Trend Life народная артистка Азербайджана Гюльянаг Мамедова отметила не только вклад Ялчына Рзазаде в музыкальное искусство Азербайджана и его профессионализм, но и человеческие качества, которые ценили все, кто был знаком с певцом.

"Как человек Ялчын Рзазаде был очень искрений и радушный, он обладал высокой внутренней культурой, старался со всеми поддерживать дружеские отношения. Сегодня студенты и педагогический состав нашего университета (прим. – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) пришли проводить Ялчына Рзазаде в последний путь. Мы все многому научились у него в искусстве, но главный урок – это отношение к жизни. Ялчын Рзазаде всегда будет жить в наших сердцах, сердцах и памяти почитателей его таланта. Он был большим мастером…", - сказала Гюльянаг Мамедова.

Проститься с любимым педагогом пришли и студенты Ялчына Рзазаде, для которых знакомство с мастером сцены и обучение у него стали важным этапом в жизни.

"Наше музыкальное искусство постигла большая утрата, сегодня мы провожаем в последний путь нашего любимого педагога – народного артиста Азербайджана, корифея национальной эстрады Ялчына Рзазаде. Сложно поверить, что его нет с нами… Ялчын Рзазаде был прекрасным человеком, замечательным педагогом. Он говорил своим студентам - если хотите добиться успеха, учитесь, развивайтесь, работайте над собой, занимайтесь творчеством, а не участвуйте в интригах", - подчеркнула студентка IV курса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Гюльяр Гусейнзаде.

"Ялчын Рзазаде преподавал мне и в бакалавриате, и в магистратуре. Он был прекрасным, позитивным человеком, который очень любил жизнь. Я часто с ним разговаривала по телефону и знала, что он болеет… Но новость о его кончине стала для меня потрясением. Знаете, для меня большое счастье и огромная честь, что такой мастер, как Ялчын Рзазаде относился ко мне как другу. Все студенты очень его любили, он всегда будет жить в наших сердцах и памяти", - отметила выпускница Университета культуры и искусств Нигяр Пашаева.

Напомним, что народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде скончался 22 февраля на 75-м году жизни. Ялчын Рзазаде похоронен в Лянкяране.

Ялчын Имран оглы Рзазаде родился в Лянкяране 31 декабря 1946 года в семье интеллигентов. Выпускник актерского факультета Бакинского театрального института и Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, которую окончил с красным дипломом.

Ещё студентом Ялчын Рзазаде начинает работать ассистентом режиссёра на Гостелерадио Азербайджана. По приглашению Гюлары Алиевой вступает в коллектив "Дан Улдузу". Зрителям стал известен в 1960-х годах. Был одним из основателей национальной эстрады. Сотрудничал со многими композиторами и ансамблями: Джахангиром Джахангировым, Тельманом Гаджиевым, Эмином Сабитоглу, Огтаем Кязымовым, Тофигом Гулиевым, Эльзой Ибрагимовой, Огтаем Раджабли, ансамблями "Дан Улдузу", "Севиль", "Хатира" и другими. В 1978 году впервые сыграл главную роль в фильме "В огне". Также снялся в таких популярных художественных фильмах, как "Деде Горгуд", "Гайнана" и других. Дважды становился чемпионом страны по карате.

Являлся заведующим кафедрой вокала и поп-музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Image
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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